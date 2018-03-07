Словенский биатлонист решил поддаться «стадному чувству»

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Глава СБР прокомментировал решение Украины отказаться от участия в этапа КМ в Тюмени 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: Интернет
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение сборной Украины отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдёт в Тюмени. «У нас имелись предварительные договорённости об участии сборных Украины как в тюменском этапе Кубка мира, так и в этапе Кубка IBU в Увате. Считаю, что решение пропустить этап в Тюмени было принято под определённым давлением со стороны спортивного, а, возможно, и политического руководства», — приводит слова Кравцова РИА Новости.
Он отметил, что такое решение в первую очередь «наказывает» самих спортсменов, которые из-за пропуска этапа лишаются возможности побороться за более высокие рейтинговые места и более выгодные стартовые позиции на следующий сезон.
«Мне не совсем понятна позиция федераций, которые заявляют о том, что не намерены участвовать в этапе в Тюмени, мотивируя это тем, что для них неприемлемо приезжать в Россию, но при этом спокойно отправляют спортсменов на кубок IBU в российский Уват, как это сделали те же украинцы. Это что, двойные стандарты?», — подытожил глава СБР.
Заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени пройдёт с 22 по 25 марта.
Ранее в IBU заявили, что неучастие Украины в этапе КМ по биатлону в Тюмени нельзя расценивать как бойкот.
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