Чехия отказалась ехать на соревнования в Россию

Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

«Сборная Чехии не подтвердила заявку на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, но примет участие в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате», — цитирует сотрудницу «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» в Тюменской области ТАСС. Сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в заключительном этапе Кубка мира сезона 2017/18, который пройдёт в Тюмени.

Заявку на участие в КМ в Тюмени подали 28 сборных.

Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.

Ранее глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза сообщил, что чешские спортсмены бойкотируют девятый этап Кубка мира в Тюмени.