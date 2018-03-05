Чехия отказалась ехать на соревнования в Россию

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Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в заключительном этапе Кубка мира сезона 2017/18, который пройдёт в Тюмени.
«Сборная Чехии не подтвердила заявку на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, но примет участие в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате», — цитирует сотрудницу «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» в Тюменской области ТАСС.
Заявку на участие в КМ в Тюмени подали 28 сборных.
Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.
Ранее глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза сообщил, что чешские спортсмены бойкотируют девятый этап Кубка мира в Тюмени.
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