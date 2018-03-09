«Не халявил дома»: Шипулин о своей победе

«Не халявил дома, пока все бегали на Олимпиаде»: Антон Шипулин о победе в спринте на этапе КМ по биатлону в…

«Хочу пожелать вам счастья, побольше улыбок, здоровья, чтобы в вашем доме были покой, уют и любовь! Если сегодня будет победа или призовое место, это выступление посвящаю всем женщинам, особенно нашим, русским», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ», когда окончательные результаты гонки ещё не были известны. Российский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в первой после Олимпиады биатлонной гонке Кубка мира, выиграв спринт на этапе в Контиолахти. После соревнований спортсмен поздравил женщин с 8 Марта, рассказал о своих чувствах из-за пропущенных Игр в Пхёнчхане и объяснил, почему сомневался в успехе перед стартом. Антон Шипулин сразу после победы в спринте, которую ждал три года, первым делом поздравил женщин с 8 Марта.

«На самом деле сегодня во время гонки самочувствие было не лучшее. Вчера-позавчера вообще почувствовал, что форма пошла вниз, потерял лёгкость. Очень сильно переживал, много делал восстановительных процедур — на ноги, массаж. Бегал кроссы, чтобы ноги хоть немного чувствовались легче, потому что действительно было тяжело. Но сегодня во время гонки не сказал бы, что мне это сильно мешало. Чувствовалось определённое напряжение, что я не могу сегодня требовать от своего организма максимума из того, что хочу, особенно на последнем круге. Мышцы уже не поддавались давлению на них. Но при всём при этом сегодня справился со стрельбой. Более или менее ровно прошёл всю дистанцию. Переживал, что не останутся силы в конце, поэтому с самого начала шёл с небольшим запасиком», — рассказал Шипулин. Биатлонист признался, что чувствовал себя перед стартом не очень хорошо. Ему пришлось сдерживать свой темп, чтобы не устать до финиша, но такая тактика принесла первую победу в сезоне.

«Доволен, что получилось доказать, что дома не халявил, пока все бегали на Олимпиаде. Всё-таки стараюсь забывать о тех негативных моментах, которые были. Сейчас каждый пытается спросить о моих чувствах. Грустно на душе, что не воспользовался шансом, ведь две-три недели назад форма действительно была неплохая, но сейчас время назад не вернуть», — заявил спортсмен. О пропущенной Олимпиаде, на которой можно было бы бороться за более престижные медали, российский биатлонист уже старается не вспоминать, чтобы не расстраиваться лишний раз.

«Надо делать всё, что от тебя зависит, стараться доказать всему миру и себе прежде всего, что ты топовый атлет, который готов сражаться в любой ситуации. Думал, что буду рвать и метать на лыжне. Чувствую, что есть ещё большой запас в ходе. Может, сыграло роль то, что я почувствовал падение формы. Надеюсь, что сейчас поймаю кураж, дальше гонки будут ещё лучше и мои предсказания сбудутся», — продолжает биатлонист.

«Мне очень помогает, когда вокруг много болельщиков. Они придают мне дополнительную мотивацию, потому что мне не хочется подводить людей, которые проехали несколько тысяч километров, чтобы поболеть за российских спортсменов. Очень приятно видеть российские флаги и наших замечательных болельщиков. Что касается женщин, которые меня вдохновляют, то это моя жена, мама и сёстры. Моя сестра приехала сюда два дня назад, и я специально сохранил полученный букет, чтобы подарить ей на 8 Марта», — цитирует биатлониста «Чемпионат». Напоследок Шипулин рассказал, что сделает с букетом, который он получил на церемонии награждения.

«Думаю, всё должно было быть хорошо, несмотря на то что, естественно, недоволен своим ходом. С утра у меня была очень вязкая кровь. По сути, вчера или позавчера чувствовал себя отлично и верил, что результат будет очень хорошим. Где-то что-то не так с организмом, поэтому меня просто «завязало», плохо чувствовал себя на трассе именно из-за вязкой крови. Не знаю, почему она показала сегодня такие высокие цифры. Думаю, это исправится благодаря сегодняшней гонке», — надеется спортсмен. Остальные российские биатлонисты выступили в спринте не так хорошо. Так, Антон Бабиков занял 51-е место.

«Нам после такого контраста с Олимпиадой особенно приятно быть в кругу своих товарищей, друзей. Поэтому, что касается спортивного коллектива, нам очень приятно, что мы все сейчас вместе. Все стараются думать и говорить только о позитиве. Уверен, это нам поможет. Надеюсь, что все мы извлечём уроки из Олимпиады. По крайней мере в нашем коллективе стало всё ещё лучше, хотя в мужской команде никогда и не было особых проблем. Теперь, наверное, мы ещё более дружны», — уверен Бабиков. О неудавшейся Олимпиаде Бабиков старается вспоминать только хорошее и извлекать из неё полезные для будущего уроки.

«Прежде всего хочу поздравить всех женщин с Международным женским днём! Поздравляю свою маму! Это торжественный день для любительниц биатлона во всём мире и в моей стране. Я очень рад, что удалось попасть на подиум. Это важно для меня и моей команды. Что касается потери очков на первой стрельбе, то сейчас я понимаю, что эта заминка могла стоить мне победы, но тогда я не знал, как сложится вторая стрельба. Мог измениться ветер, и я мог допустить один-два промаха. Так что я в любом случае рад, что отстрелял чисто. Не помню, когда последний раз завершил гонку с нулём. Возможно, это было два или три года назад», — сказал латвиец на пресс-конференции. Занявший второе место в гонке латвиец Андрей Расторгуев признался, что не помнит, когда в последний раз показывал безупречную стрельбу. Именно она помогла ему добиться высокого результата.

«В последнее время у меня не ладилась стрельба, поэтому очень рад, что сегодня смог обойтись без ошибок на огневых рубежах. Надеюсь, этот результат придаст мне уверенности на оставшиеся гонки сезона. Я хочу посвятить этот успех своей девушке, которая борется с раком. Думаю, это отличный момент для этого. У меня был ранний стартовый номер, поэтому после финиша пришлось понервничать, ожидая, когда финишируют остальные», — признался спортсмен. Француз Кентен Фийон-Майе финишировал третьим и посвятил этот успех своей девушке, которая вынуждена бороться с тяжёлым заболеванием.