Чемпион ОИ-2018 пожаловался на «смертельные» угрозы из РФ

«Я получил несколько сообщений, как публичных, так и частных, о том, что я плохой человек, что меня нужно пристрелить, что я и вся моя семья умрут в России», — сказал он. Серебряный призер Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон , ранее призвавший к бойкоту этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, рассказал о поступивших из России угрозах убийством. Об этом сообщает SVT.

Самуэльссон отметил, что угрозы его не испугали, но «ему трудно понять, как IBU (Международный союз биатлонистов) или российская организация могли бы гарантировать его безопасность во время путешествия по России».

Ранее спортсмен раскритиковал IBU за решение сохранить за Россией право на проведение соревнований и призвал бойкотирования этап Кубка мира. По его мнению, в стране, которая «не имеет действующей антидопинговой организации, и не получила от WADA прав на проведение тестов, не следует проводить чемпионаты».

Позже стало известно, что биатлонисты из США бойкотируют этап соревнований в Тюмени. По словам представителей американских спортсменов, такое решение было принято «в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности», так как Россия «не соответствует правилам» WADA. Бойкот также поддержал Международный союз биатлонистов Чехии (IBU).

Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.