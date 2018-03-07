Пихлер назвал тупостью правила МСБ

Пихлер назвал тупостью правила Международного союза биатлонистов

"Это полная чушь и тупость. Самые важные соревнования четырехлетия не идут в зачет, очень странно. Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер выступил с критикой правил Международного союза биатлонистов (IBU), которые не учитывают достижения спортсменов на Олимпийских играх в общем зачете Кубка мира. Слова наставника приводит Aftonbladet.

Олимпиада есть Олимпиада, но спортсмены не получают за нее призовые деньги или очки. Очевидно, что это отразится на нашей сборной и на общем зачете Кубка мира. Это большая глупость", — заявил Пихлер.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад стал президентом комиссии спортсменов на Олимпиаде-2024.