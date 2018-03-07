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Пихлер назвал тупостью правила МСБ
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Пихлер назвал тупостью правила Международного союза биатлонистов 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер выступил с критикой правил Международного союза биатлонистов (IBU), которые не учитывают достижения спортсменов на Олимпийских играх в общем зачете Кубка мира. Слова наставника приводит Aftonbladet.
"Это полная чушь и тупость. Самые важные соревнования четырехлетия не идут в зачет, очень странно.
Олимпиада есть Олимпиада, но спортсмены не получают за нее призовые деньги или очки. Очевидно, что это отразится на нашей сборной и на общем зачете Кубка мира. Это большая глупость", — заявил Пихлер.
Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад стал президентом комиссии спортсменов на Олимпиаде-2024.
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