Резцова предложила шведскому спортсмену пойти к психиатру

Резцова посоветовала обратиться к психиатру отказавшемуся ехать в Тюмень шведу

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала отказ шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона приехать на этап Кубка мира в Тюмень. Слова спортсменки приводит "Спорт-Экспресс".

"Наверное, Самуэльссону нужно обратиться к психиатру. Если он не приедет, нам от этого ни холодно, ни жарко. Нравится ему Россия или нет — ну глупо же… Кому он по большому счету нужен, чтобы ему угрожать? Без него хватает спортсменов, за которых можно будет переживать. Он говорит, что ему угрожают? Это просто смешно! Просто немножко больной парень. Может, Самуэльссон так себе цену набивает — посмотрите, вот я такой. Может, хочет, чтобы мы ему заплатили — лишь бы он приехал. Глупо это все", — рассказала Резцова. Международный союз биатлонистов 14 февраля объявил, что этап Кубка мира по биатлону останется в России. Самуэльссон призвал спортсменов отказаться ехать на соревнования, а позже швед пожаловался на поступающие в его адрес угрозы.

Соревнования в Тюмени пройдут с 22 по 25 марта.

Ранее украинская биатлонистка выступила против отказов ряда спортсменов ехать в Тюмень.