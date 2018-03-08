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Шипулин принес РФ первую победу на этапах КМ в сезоне
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Биатлонист Шипулин принес сборной России первую победу на этапах КМ в нынешнем сезоне 

ТАСС 8 марта 2018
Фото: EPA
Россиянин Антон Шипулин занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти.
Шипулин преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,06 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.
Эта победа стала для российских биатлонистов первой в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Всего на счету российских спортсменов теперь четыре медали на этапах Кубка мира в текущем сезоне, ранее Шипулин дважды становился третьим в гонках преследования, кроме того, мужская сборная завоевала бронзу в эстафете на январском этапе в немецком Рупольдинге.
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Для Шипулина эта победа стала 11-й в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Также в его активе 14 вторых мест и 18 — третьих. Шипулин является чемпионом мира, олимпийским чемпионом Игр в Сочи.
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