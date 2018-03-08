Ещё
Шипулин отказался от олимпийской медали сестры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин отказался от олимпийской медали сестры 

Lenta.ru 8 марта 2018
Российский биатлонист Антон Шипулин, не приглашенный Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры в Пхенчхане, заявил о том, что его сестра Анастасия Кузьмина хотела передать ему награду, завоеванную в Южной Корее. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Матч ТВ».
«Она хотела подарить мне медаль, но я Настю отговорил, потому что это ее заслуженная… Мне хватило уже того, что она посвятила мне эту медаль. Забирать "железо" нет никакого смысла», — заявил спортсмен.
Выступающая за сборную Словакии Кузьмина стала обладательницей трех медалей на Олимпиаде. В ее активе одно золото и два серебра.
>> «В России в меня не верили». Сестра Шипулина об Олимпиаде
Антон Шипулин и ряд других ведущих российских спортсменов, не подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, не получили приглашения МОК на участие в Играх. Комитет не назвал конкретных причин такого решения. Допущенные до участия в Олимпиаде российские спортсмены выступали под олимпийским флагом.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение