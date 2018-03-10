Русский биатлон вернулся. Вы помните такого крутого Малышко?

Кайшева, Виролайнен, Малышко и Цветков вернули России ощущение причастности к биатлонному празднику. Дальше только лучше?
Слепили из того, что было
Сборная России в супермиксте пошла на все деньги, выставив на первую гонку субботы двух своих лидеров — Антона Шипулина и Екатерину Юрлову-Перхт. К сожалению, на пьедестал наши ребята заехать не сумели, хотя и были близко к этому. А вот в смешанную эстафету состав выбирался по остаточному принципу. В мужской части выбор тренерского штаба был весьма логичен. Матвей Елисеев и Антон Бабиков откровенны плохо готовы в данный момент, а Евгений Гараничев и эстафета — это целая опера с симфоническим оркестром. В итоге оставались Дмитрий Малышко и Максим Цветков, которые выглядели в спринте лучше остальных. В женской части можно было бы попробовать Светлану Миронову, но тренеры сборной России почему-то упорно игнорируют самую быструю биатлонистку страны. Но и Ульяная Кайшева с Дарьей Виролайнен — вполне адекватный выбор. Побороться за подиум хотелось бы, но как минимум четыре сборные выглядели на бумаге значительно сильнее наших — Германия, Италия, Норвегия и Франция. В России принято верить в чудо, но наши биатлонная команда в последнее время приучила всех к тому, что надежда умирает ещё до старта гонки или на её первых метрах.
Кайшева в полном порядке
Стартовать в эстафете доверили Кайшевой. Ульяна накануне рассказала, что ей надоело проигрывать большое количество времени на первых отрезках дистанции, поэтому во вчерашнем спринте она выбрала стратегию с быстрым началом. Видимо, Кайшевой понравилась эта тактика, и мы увидели нечто подобное в её исполнении и в смешанной эстафете. Ульяна держалась в топ-5 весь первый круг. Добавить к столь резвому началу точную стрельбу не получилось, но и трагедии никакой не произошло. Россиянка быстро расправилась с одной не закрытой мишенью и отправилась в погоню за лидером в восьми секундах позади. А лидером была сборная Казахстана, за которую на первом этапе бежала Алина Райкова.
Кайшева здорово прошла и второй круг, удержавшись в темпе Мари Дорен-Абер и Франциски Хильдебранд, которые перехватили лидерство у Райковой. На «стойке» Ульяна допустила дежурный один промах, но по сравнению с другими биатлонистками такую стрельбу можно назвать успешной. Вообще, перед уходом на последний круг в топ-4 были сплошь представители бывшего Советского Союза — Украина, Казахстан, Россия и Беларусь. Кайшева проигрывала семь секунд Райковой при уходе с рубежа, но моментально отыграла это отставание и первой отправилась штурмовать крутой подъём в середине круга. Ещё быстрее бежали Дорен-Абер и Паулина Фиалкова из Словакии. Эта тройке вместе с Надеждой Скардино и приехала на передачу эстафету впереди всех остальных. Блестящий первый этап от Кайшевой. А если бы тренеры начали активно обкатывать Ульяну ещё два-три года назад?
И Виролайнен прекрасна!
На втором этапе Кайшеву сменила Виролайнен. Дарья хорошо выглядела в спринте, если говорить о скорости передвижения по дистанции, поэтому мы вправе были ожидать от неё хорошего хода и в эстафете. Первый круг россиянка начала осторожно, немного уступая француженке Анаи Бескон и словачке Ивоне Фиалковой. Сзади поджимали итальянка Лиза Витоцци и реактивная Тириль Экхофф, отыгрывавшая 15 секунд на первых двух километрах этапа. На стрельбе Виролайнен пошла по стопам Кайшевой и справилась с «лёжкой», использовав один дополнительный патрон. Россия была третьей, уступая Франции и Италии около 10 секунд. Дальше Дарье предстояла «стойка». И тут у всех болельщиков нашей сборной традиционно сердце начинает биться в несколько раз быстрее. Более интригующим занятием является только наблюдение за «стойкой» Гараничева в эстафете. Надо ещё сказать, что на втором круге Виролайнен немного проиграла «ногами» лидерам, но не так много, чтобы об этом переживать. И ведь Даша справилась на «стойке»! Один дополнительный патрон в таких условиях — вообще не проблема. Россия убежала первой на последний круг, а преследовали нас команды Словакии, Украины и Италии. Норвежка Экхофф использовала все три дополнительных патрона, но её отставание в 17 секунд не выглядело большим. В итоге на передачу эстафеты Виролайнен пришла второй сразу за Ивоной Фиалковой из Словакии. Да, Экхофф и Витоцци подъехали к тройке лидеров, но это нисколько не отменяет того, как здорово провела свой этап россиянка.
Такой Малышко нам нужен
Далее женская часть сменилась мужской. Дмитрий Малышко был вторым среди наших в спринте, хотя и сильно позади победившего Антона Шипулина. Тем не менее, было видно, что Дмитрий находится в неплохой форме и заслужил возможность проявить себя в эстафете. Пятёрка лидеров вместе прошла первый круг, даже немного оторвавшись от группы преследователей, которая включала в себя Францию, Швецию, Германию и Казахстан. Малышко блестяще справился с первой стрельбой, уйдя с рубежа лидером. Восемь секунд россиянину проигрывал Артём Прима, а тройку замыкал норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд. Словакия предсказуемо отвалилась из лидирующей группы, а вот Доминик Виндиш оставил Италия в числе претендентов на победу. 20 секунд отставания явно не казались катастрофой. Малышко замечательно прошёл второй круг, отрываясь от всех конкурентов. На «стойке» Дмитрий стрелял так быстро и точно, что болельщики сборной России начали верить в невозможное. К сожалению, Дима никак не мог закрыть последнюю мишень и даже возникла прямая угроза штрафного круга. Малышко справился с волнением, но тройка лидеров уже убежала на последний круг. Надо было догонять соперников, и он догнал! Семи секунд отставания как и не было. Россиянин передал эстафету третьим всего в нескольких секундах позади сборной Италии. Несмотря на ошибки на второй стрельбе, рискнём сказать, что мы увидели лучшего Дмитрия Малышко за последние несколько лет.
Цветков красавец, несмотря ни на что
Завершать эту сумасшедшую для нас эстафету предстояло Максиму Цветкову. В соперниках у него ожидаемо были самые серьёзные ребята — Тарьей Бё, Лукас Хофер и Дмитрий Пидручный. Сзади стремительно приближался швед Себастиан Самуэльссон. Все лидеры синхронно закрыли мишени на «лёжке», но наш Цветков справился с задачей чуть быстрее и убежал на второй круг лидером. А вот Самуэльссон закопался на рубеже и откатился на седьмое место. На пятое место вышли французы, но отставание Фийона Майе уже превышало одну минуту. Всё должно было решиться на заключительной стрельбе, но не решилось. Пидручный справился со «стойкой» быстрее всех, но в пяти секундах позади оставались Хофер, Бё и Цветков. К большому сожалению, Максим не справился с главным подъёмом Контиолахти, отстав от тройки лидеров. У россиянина просто кончились силы, но разве кто-то посмеет кинуть камень в Цветкова в такой момент? Классная эстафета в исполнении сборной России, которая позволяет увидеть тот самый свет в конце тоннеля, который мы так давно искали. А победили итальянцы, опередив Украину и Норвегию. Россия же осталась впереди Франции, Швеции и Германии. Неплохо, не так ли?