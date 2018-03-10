Шипулин назвал сборную худшей за последние годы

Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что российская сборная — самая слабая сборная за последние годы.

«Нет результатов — значит, мы слабее остальных. Мы должны просто констатировать факты и ничего более. Когда начинается додумывание, досказывание — тогда и получаются такие конфликтные ситуации», — цитирует спортсмена «Советский спорт»

Он охарактеризовал ситуацию в российском биатлоне как очень тревожную и тяжелую.

«Хватит поднести спичку, чтобы зажечь эмоции, которые не вылезали наружу. Многие на эмоциях наговорят такого, о чём будут жалеть. Все хотят подсказать, как лучше. Не зная ситуации, многие списывают после первого результата», — подчеркнул спортсмен.

Он также отметил, что у него и его коллег уже выработался иммунитет, когда они не обращают внимания на мелочи.

«Нас смешивали с грязью на протяжении этих 2-3 месяцев не один раз. Сначала было тяжело, но сейчас понимаю, может, в каком-то смысле это укрепит команду, укрепит дух ребят, тренеров, потому что хуже быть уже не может», — сказал он.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане сестра Шипулина, словацкая биатлонистка, до 2008 года выступавшая за Россию, двукратная олимпийская чемпионка в спринте Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в масс-старте.

Шипулин решением Международного олимпийского комитета не был допущен к участию в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее.