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Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
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Шипулин назвал сборную худшей за последние годы 

Рамблер 10 марта 2018
Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что российская сборная — самая слабая сборная за последние годы.
«Нет результатов — значит, мы слабее остальных. Мы должны просто констатировать факты и ничего более. Когда начинается додумывание, досказывание — тогда и получаются такие конфликтные ситуации», — цитирует спортсмена «Советский спорт».
Он охарактеризовал ситуацию в российском биатлоне как очень тревожную и тяжелую.
«Хватит поднести спичку, чтобы зажечь эмоции, которые не вылезали наружу. Многие на эмоциях наговорят такого, о чём будут жалеть. Все хотят подсказать, как лучше. Не зная ситуации, многие списывают после первого результата», — подчеркнул спортсмен.
Он также отметил, что у него и его коллег уже выработался иммунитет, когда они не обращают внимания на мелочи.
«Нас смешивали с грязью на протяжении этих 2-3 месяцев не один раз. Сначала было тяжело, но сейчас понимаю, может, в каком-то смысле это укрепит команду, укрепит дух ребят, тренеров, потому что хуже быть уже не может», — сказал он.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане сестра Шипулина, словацкая биатлонистка, до 2008 года выступавшая за Россию, двукратная олимпийская чемпионка в спринте Анастасия Кузьмина завоевала золотую медаль в масс-старте.
>> Шипулин был «убит горем» решением МОК
Шипулин решением Международного олимпийского комитета не был допущен к участию в Олимпиаде 2018 года в Южной Корее.
 Ещё 11 источников 
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