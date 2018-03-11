Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Фото: biathlonrus.com В финском Контиолахти проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону. В составе сборной России выступает на этом турнире и уроженка Удмуртии, участница Олимпийских Игр в Южной Корее Ульяна Кайшева.

— Этап сложился неплохо. Не получилось, к сожалению, передать первой. Но силы были на исходе. Я немного замялась на подъеме. Вообще силы были, но на последнем круге я выложилась на сто процентов. Очень сильно устала. Хотя в целом состояние неплохое здесь. Мне нравится контактная борьба на первом этапе. Она меня подстегивает выкладываться по полной. При такой контактной борьбе просто невозможно отстать, — рассказала Ульяна Кайшева, сообщается на сайте СБР.

Победителем смешанной эстафеты стала сборная Италии, второе место заняли украинцы, третье— норвежцы.

Следующий этап Кубка Мира по биатлону пройдет в норвежско Холменколлене с 15 по 18 марта. В его программе — спринт, эстафета и гонка преследования.

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