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Тренер прокомментировал эмоциональный срыв Шипулина
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Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина 

Дни.ру 10 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова Антона Шипулина о том, что нынешняя команда биатлонистов — самая слабая. Он уверен, что заявление было сделано под влиянием эмоций.
Причиной резких слов российского биатлониста мог стать эмоциональный срыв. Поэтому главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рекомендовал обсуждать этот вопрос с холодной головой.
"Здесь не надо спешить, может быть, на эмоциях Антон сказал, что у нас слабейшая команда", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" наставника российских биатлонистов.
Он добавил, что оценку необходимо давать по самому главному старту — Олимпийским играм. Однако в 2018 году на них сложилась ситуация, при которой далеко не все спортсмены смогли принять участие в соревнованиях, а на отправившихся в Пхенчхан оказывалось беспрецедентное давление.
"Кто-то мог не выдержать. Тем более, у нас сложный технический вид спорта, здесь очень сильно влияет психология", — уверен Александр Касперович.
"Я бы не сказал, что у нас одна из слабейших команд за последние годы. У нас есть лидер — Антон, он доказал это, сейчас вот хороший результат показал, высокий. У нас есть молодежь, которая сегодня выступала на чемпионате Европы, где завоевала восемь золотых медалей. Там медалей целый вагон и тачка. У нас выступали на чемпионате Европы в Италии, в Риднау вторые команды, мы тоже выиграли его", — напомнил он.
"Другое дело, что мы не можем до конца раскрыться. Но я считаю, что команда есть, и нужно сплотиться, найти те моменты, где мы проигрываем", — подчеркнул главный тренер сборной России по биатлону.
В качестве одной из причин не самых высоких показателей спортсменов он указал на то, что часто соперничество идет не со сборными других стран, а внутри команды.
"И тренерские кадры, и руководство борется. Нужно найти объективные причины, где мы проигрываем и в чем", — рассказал Александр Касперович.
Напомним, ранее в фильме "Отстраненные" на телеканале "Матч ТВ" Антон Шипулин дал разгромную оценку сборной России по биатлону.
"Нет результатов — значит, мы слабее остальных", — объяснил он.
Самого спортсмена не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенчхане. После завершения Игр, в спринте на этапе Кубка мира в финской Контиолахти он занял первое место.
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