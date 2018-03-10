Тренер прокомментировал эмоциональный срыв Шипулина

Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова Антона Шипулина о том, что нынешняя команда биатлонистов — самая слабая. Он уверен, что заявление было сделано под влиянием эмоций.

"Здесь не надо спешить, может быть, на эмоциях Антон сказал, что у нас слабейшая команда", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" наставника российских биатлонистов. Причиной резких слов российского биатлониста мог стать эмоциональный срыв. Поэтому главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рекомендовал обсуждать этот вопрос с холодной головой.

"Кто-то мог не выдержать. Тем более, у нас сложный технический вид спорта, здесь очень сильно влияет психология", — уверен Александр Касперович. Он добавил, что оценку необходимо давать по самому главному старту — Олимпийским играм. Однако в 2018 году на них сложилась ситуация, при которой далеко не все спортсмены смогли принять участие в соревнованиях, а на отправившихся в Пхенчхан оказывалось беспрецедентное давление.

"Другое дело, что мы не можем до конца раскрыться. Но я считаю, что команда есть, и нужно сплотиться, найти те моменты, где мы проигрываем", — подчеркнул главный тренер сборной России по биатлону. "Я бы не сказал, что у нас одна из слабейших команд за последние годы. У нас есть лидер — Антон, он доказал это, сейчас вот хороший результат показал, высокий. У нас есть молодежь, которая сегодня выступала на чемпионате Европы, где завоевала восемь золотых медалей. Там медалей целый вагон и тачка. У нас выступали на чемпионате Европы в Италии, в Риднау вторые команды, мы тоже выиграли его", — напомнил он.

В качестве одной из причин не самых высоких показателей спортсменов он указал на то, что часто соперничество идет не со сборными других стран, а внутри команды.

"И тренерские кадры, и руководство борется. Нужно найти объективные причины, где мы проигрываем и в чем", — рассказал Александр Касперович.

Напомним, ранее в фильме "Отстраненные" на телеканале "Матч ТВ" Антон Шипулин дал разгромную оценку сборной России по биатлону.

"Нет результатов — значит, мы слабее остальных", — объяснил он.

Самого спортсмена не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенчхане. После завершения Игр, в спринте на этапе Кубка мира в финской Контиолахти он занял первое место.