Названа причина неудач российских биатлонистов

Пихлер: русские не могут работать спокойно, в этом их главная проблема

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер вспомнил период своего пребывания в стане российской команды. 63-летний немецкий специалист работал с женской сборной России с 2011 по 2014 год. «В сборной Швеции я делаю всё, абсолютно всё. Сам пишу план, сам всё решаю. Делаю то же, что и в России, и это работает. Всегда действую по одной и той же системе. Если помните, с Россией я ведь тоже Кубок наций выигрывал. Проблема заключалась в том, что дальше мы не могли работать так, как хотели. Была придумана система с двумя конкурирующими группами, одну отдали Королькевичу. Сильнейшие спортсмены не тренировались вместе. Главная проблема в том, что русские не могут работать спокойно. Надо делать это в тишине, в покое. Постоянно кто-то всё это разрушает. Да вот хотя бы сейчас — у Логинова визы не оказалось, это ведь скандал. За выступление сборной Швеции на Олимпиаде я получил похвалу от шведского короля. Он сказал, что это было великолепно. Мне этого было достаточно», — сказал Пихлер в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Швеции завоевали четыре медали под руководством Пихлера — две золотые и две серебряные.