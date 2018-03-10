Биатлонист Малышко: никто не назовет эту гонку плохой 

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал итоги гонки в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти, где россияне заняли четвертое место. По его мнению, выступление спортсменов из России нельзя назвать плохим, передает RT.
"В принципе, борьба за медали была. Видно, что уступил Максим Цветков на последних метрах. Четвёртое место бывает обидно, но тут борьба была на каждом этапе. Мы просто выцарапывали свои места. Борьба шла до последних метров. Думаю, никто не скажет, что это была плохая гонка", — цитирует Малышко пресс-служба Союза биатлонистов России.
Ранее Россия заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. В составе российской команды выступали Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков.