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Шипулин упустил золото на Кубке мира
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Шипулин упустил золото на Кубке мира из-за падения 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин пришел третьим в масс-старте на 15 км в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает «Р-Спорт».
Шипулин допустил только один промах и шел вторым после четвертой стрельбы, упал незадолго до финишной черты. Падение произошло из-за того, что австриец Юлиан Эберхард наступил ему на лыжу. После гонки он принес извинения.
В итоге Эберхард с результатом 38 минут 4,8 секунды (2 промаха), Шипулин уступил ему 19,3 секунды, занял первое место, на втором оказался француз Мартен Фуркад (+6,9; 2). Свою серебряную медаль он подарил русской девочке. Как отмечает «Чемпионат», биатлонист всегда дарит детям медали с этапов Кубка мира, оставляя себе лишь награды с чемпионата мира и Олимпийских игр.
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