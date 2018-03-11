Антон Шипулин: Я не обижаюсь на Эберхарда

«Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась. Она вполне спортивная. Я не обижаюсь на Джулиана (Эберхарда). Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его. Поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации.

Физически сегодня было тяжелее, чем на спринте, на самом деле. Чувствовал тяжесть в ногах. Скорее всего, это небольшое недовосстановление после вчерашнего дня. Надеюсь, что до Осло я успею восстановиться и быть в неплохой кондиции.

Действительно рад, что в Контиолахти получились неплохие гонки. Призовые места — это подтверждение того, что я нахожусь сейчас в неплохой форме. Прежде всего хотелось бы сохранить ее до конца и выступить достойно на двух следующих этапах Кубка мира.

Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент перед финишем в Контиолахти (фото)

Общался вчера после эстафеты с Максимом Цветковым , с Димой Малышко. Очень рад тому, как они вчера выступили. Девчонки большие молодцы! Вообще вчера команда выглядела очень дружно, очень сильно. Да, не получилось немного. Но надо понимать, что у Максима были очень серьезные соперники.

То, что он сотворил на огневых рубежах — это было что-то. Понимаю, что многим хотелось победы или медалей, но я на это посмотрел с другой стороны. Я увидел борьбу до самого последнего метра, желание в глазах выигрывать и побеждать, а это стоит иногда даже большего, чем золотая медаль», — цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним, что австриец Джулиан Эберхард стал победителем гонки.