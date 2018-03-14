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Васильев о бойкоте этапа КМ в Тюмени и успехах Шипулина в Контиолахти
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Васильев о бойкоте этапа КМ в Тюмени и успехах Шипулина в Контиолахти 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Давление международных спортивных организаций мешает российским биатлонистам демонстрировать стабильные результаты. Об этом в интервью RT заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, только Антону Шипулину, завоевавшему на этапе Кубка мира в Контиолахти золото и бронзу, удаётся выступать достойно. Специалист также похвалил Мартена Фуркада за непредвзятое отношение к России и назвал призывы иностранных биатлонистов бойкотировать этап КМ в Тюмени проявлением русофобии. «Шипулин показал себя молодцом»
— Антон Шипулин одержал победу в спринте и взял бронзу в масс-старте. Можно ли говорить о том, что в конце сезона лидер сборной России вышел на пик формы?
— Здесь сошлось воедино несколько факторов. Во-первых, сам Антон показал себя молодцом. Во-вторых, главные соперники допускали ошибки. Мартен Фуркад вообще съел что-то не то. Такое случается. Йоханнес Бё регулярно допускал ошибки на огневых рубежах. В спринте норвежец не закрыл две мишени, в масс-старте — все пять. Наконец, биатлонисты устали после Олимпиады, а Шипулин туда не ездил. Правда, он тоже жаловался, что чуть подрастерял форму. В спринте Антон справился со стрельбой, и это делает ему честь, ведь над стадионом гулял сильный ветер. В масс-старте же Шипулин стал третьим, и винить его в отсутствии золота очень сложно. Всё же финишный круг нашему биатлонисту дался тяжело.
— Как считаете, Юлиан Эберхард виноват в падении россиянина?
— В гонке всякое бывает. Вообще, мне не кажется, что австриец наехал на лыжу Шипулину. Скорее, Антон сам зацепился за амуницию соперника. Судить сложно, но сделано это было не нарочно. А Эберхард повёл себя очень правильно и сразу же после финиша извинился перед Антоном, следуя духу фейр-плей. После этого поступка Юлиан обрёл друга в моём лице.
Да и не думаю я, что Шипулин, не будь падения, поборолся бы за золото. Всё же Эберхард на финише был хорош и легко настиг как Антона, так и Фуркада. Скорее, россиянин с французом в очном сражении разыграли бы серебро, Шипулин имел хорошие шансы его взять, так как Мартен чувствовал себя не лучшим образом после болезни.
«Не от большого ума»
— Фуркад после масс-старта подарил свою серебряную медаль девочке из России. Можно ли сказать, что этим поступком он продемонстрировал доброжелательное отношение к нашей стране?
— Мартен — красавец. Он грамотно проанализировал всё происходящие вокруг российского спорта и сделал выводы. А ведь ещё в прошлом сезоне француз сгоряча позволял себе жёсткие высказывания в адрес нашей страны. Но, внимательно изучив тот же доклад Ричарда Макларена, он изменил точку зрения.
Фуркад видит, что российский спорт подвергается несправедливым нападкам. Мартен — здравомыслящий человек, и это делает ему честь. Теперь он пытается по мере своих сил помочь отечественному спорту вернуться на былые позиции. А то, что с нами сделал МОК, даже не хочется комментировать… Беспредел, по-другому не скажешь.
— Между тем многие иностранные биатлонисты призывают коллег бойкотировать заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Тюмени. А вице-президент IBU канадец Джим Каррабре даже выразил уверенность в том, что «у русских всплывут другие допинговые случаи».
— Когда официальное лицо Международного союза биатлонистов позволяет себе такие высказывания, это шокирует. Каррабре не имеет никакого права на подобные обвинения. Более того, это вызывает ещё и большое количество вопросов. А не готовится ли очередная фальсификация, о которой Джим заранее всех предупреждает? Откуда он может знать, что случится, не проведя никаких исследований? Это заставляет насторожиться.
— А как быть с иностранными биатлонистами, призывающими к бойкоту этапа в Тюмени?
— Они тявкают не от большого ума. Иначе высказаться не могу. Люди говорят, мол, не хотим ехать в Россию, так как WADA до сих пор не восстановило РУСАДА. Подождите, ну так во Франции вообще нет своей антидопинговой лаборатории! Но в Анси-то все спокойно выступали на этапе КМ! Налицо двойные стандарты, неприязнь к нашей стране и русофобия.
Повторюсь, призывают к бойкоту тюменского этапа не самые умные спортсмены. Дай бог, когда-нибудь у них что-то поменяется в голове, они изучат ситуацию, а уже потом сделают выводы. Этим разумный человек и отличается от неразумного. Этим отличается от всех крикунов Фуркад. Пока же многие, к сожалению, действуют по принципу «не читал, но осуждаю». Ущербные люди. Что толку на них реагировать?
«Шипулин сам отказался от звания капитана»
— Как вы оцените выступление в Контиолахти Дмитрия Малышко?
— Его можно было вызывать в сборную ещё в середине сезона. С руководством СБР существовала договорённость, что Малышко поедет сначала на этап Кубка IBU, а затем присоединится к главной команде в Рупольдинге. В итоге Дмитрия так никуда и не взяли под надуманными предлогами. Такое отношение мне непонятно, тем более что в декабре Малышко показывал действительно неплохие результаты. В этом году он выступает стабильно, мотивирован. Биатлонист полностью осознал свои ошибки, которые допускал в последние пару лет, изменил отношение к делу, начал работать с большим желанием.
В спринте Малышко занял лишь 26-е место, но нужно понимать, что это была его первая гонка в текущем сезоне КМ. А вот в смешанной эстафете Дмитрий отработал прекрасно. Единственное, на стойке он начал откровенно нахальничать, когда попытался быстро закрыть все мишени. К сожалению, на пятую ему не хватило дыхания. Но всё равно Дмитрий молодец. Считаю, тренерскому штабу сборной следовало на последний этап поставить именно его, а не Максима Цветкова, которому на финише не хватило сил. Малышко сто процентов разорвал бы соперников, если бы ушёл с ними с последнего рубежа в одни ноги.
— Ожидали перед началом смешанной эстафеты, что российская четвёрка до конца будет бороться за медали?
— Честно говоря, как и многие, не думал о высоких местах, но наши ребята проявили характер. Ульяна Кайшева вновь здорово отработала первый этап. Кажется, она становится неплохой забойщицей. Ульяна способна грамотно отработать в эстафете, а если и отстаёт от соперниц, то не критически. В смешанке же она вовсе отправила в бой Дарью Виролайнен в группе лидеров.
Замечательно отработала и Даша. Ставлю ей пять с плюсом. Все знали, что стойка является её слабым местом, но Виролайнен справилась со стрельбой. О Малышко я уже говорил. Цветкову же, к сожалению, просто не хватило сил на последний круг.
— И это в ранге капитана, которым Цветкова назначили вместо Шипулина перед этапом в Контиолахти.
— Насколько знаю, Шипулин сам отказался от этой роли. Всё дело в суеверии. Статистика свидетельствует, что у биатлонистов, которые в разные годы становились капитанами сборной России, результаты резко шли на спад. Это касается и Максима Чудова, и Николая Круглова, и Ивана Черезова. Антон специально изучал все цифры. К произошедшему можно относиться как угодно, но если Шипулин не хочет быть капитаном, заставить его никто не вправе. В итоге на смену выбрали Цветкова. Команда посчитала, что он достоин.
— Сильнейшая на данный момент российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в Контиолахти выступила крайне неудачно. В спринте она стала лишь 44-й, а в масс-старте — 19-й. Может, у неё просто закончилась мотивация после недопуска к Олимпиаде?
— Не думаю, что дело в мотивации. Просто Катя, как говорится, пересидела без стартов. Её целенаправленно подводили к Пхёнчхану, и уже на предолимпийском этапе КМ в Антхольце Юрлова-Перхт показывала очень неплохие скорости. Уверен, на самих Играх она могла побороться за медали в гонках с четырьмя огневыми рубежами. Увы, решение МОК оставило Катю без Олимпиады. Весь февраль она только тренировалась, да и настроение было на нуле. Отсюда и спад.
«Россиян заставляют бесконечно сдавать допинг-пробы»
— Шипулин также отметился громким высказыванием. Он заявил, что нынешняя сборная России — слабейшая за последние годы.
— А с чем тут спорить? Так оно и есть. Результаты говорят сами за себя. Причины плохих результатов очевидны. Это системные просчёты, ошибки руководства СБР и колоссальное психологическое давление на российских биатлонистов. Я говорю о сложившейся вокруг нашего спорта нездоровой ситуации и прессинге со стороны МОК и других структур.
Отечественные спортсмены постоянно находятся под прицелом, их априори подозревают в употреблении запрещённых веществ и заставляют бесконечно сдавать допинг-пробы. Офицеры WADA появляются в расположении национальной команды и ночью, и рано утром, не дают восстанавливаться. Конечно, ребят всё это нервирует и выбивает из колеи. В результате команда оказалась в разобранном состоянии. Только Шипулин борется за высокие места, за что честь ему и хвала.
— Обязаны ли тренеры сборной отвечать за неудовлетворительные результаты своими постами или следует дать им поработать?
— Не сторонник раздавать бесплатные советы, не изучив ситуацию изнутри. Нужно внимательно проанализировать допущенные ошибки. Но мне очень хотелось бы послушать объяснения экспертного совета при Министерстве спорта. Ведь фактически всю подготовку к сезону санкционировал этот орган. Там раздавали указания тренерам, по сути, ни за что не отвечая. Что за люди вообще сидят в этом совете?
— Ходят слухи, что по окончании сезона свой пост может покинуть глава СБР Александр Кравцов. Поможет ли это исправить ситуацию?
— Нет сомнений, что наш биатлон нуждается в обновлении, но необходимо также обратить внимание на хорошие вещи, которые делались и делаются при Кравцове. Ведь не бывает же так, что один человек виноват во всех бедах. Важно не потерять положительные идеи и сохранить их. Но система в целом, увы, не самая лучшая. Нужно спросить с людей, которые на протяжении последних лет управляют всеми процессами в российском биатлоне. А пока, получается, за всё вынужден отвечать один Кравцов.
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