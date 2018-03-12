Александр Касперович: «Я бы не сказал, что у нас одна из слабейших команд за последние годы»

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович отметил, что у команды есть потенциал. Специалист не согласился с Антоном Шипулиным , который ранее заявил, что эта сборная России — самая слабая за последние годы.

— Все-таки оценку нужно давать по основному старту — по Олимпийским играм, но так как мы не были полностью допущены, я бы не стал оценивать и судить по тем ребятам, которые сегодня выступали на Играх, — приводит "Говорит Москва" слова Касперовича. — Потому что та ситуация, которая сложилась вокруг сборной, не только по биатлону, а вообще сборных команд России, очень сложная. Кто-то мог не выдержать. Тем более, у нас сложный технический вид спорта, здесь очень сильно влияет психология.

Я бы не сказал, что у нас одна из слабейших команд за последние годы. У нас есть лидер — Антон, он доказал это, сейчас вот хороший результат показал, высокий. У нас есть молодежь, которая сегодня выступала на чемпионате Европы, где завоевала 8 золотых медалей. Там медалей целый вагон и тачка. У нас выступали на чемпионате Европы в Италии, в Риднау вторые команды, мы тоже выиграли его. Вот, пожалуйста, буквально прошел две минуты назад финиш, Ирина Услугина Кубок IBU в Увате, Саша Логинов сегодня был третий, хотя морозная погода, сложные условия были.

Здесь не надо спешить, может быть, на эмоциях Антон сказал, что у нас слабейшая команда. Другое дело, что мы не можем до конца раскрыться. Но я считаю, что команда есть, и нужно сплотиться, найти те моменты, где мы проигрываем. Самое главное, в чем мы проигрываем — мы больше боремся у себя, между собой. И тренерские кадры, и руководство борется. Нужно найти объективные причины, где мы проигрываем и в чем.