Губерниев ответил критикам российского спорта

Губерниев жестко ответил критикам российского спорта

«При этом продолжает процветать отдельная подлость, когда вице-президент по медицине, канадец Каррабре (вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре, заявивший, что российские спортсмены продолжают нарушать антидопинговые правила — прим. ВЗГЛЯД), вручавший награды в Контиолахти, после того как уехали Андерс Бессеберг и генеральный секретарь IBU Николь Реш, заявил, что русские продолжат принимать допинг», — написал Губерниев в авторской рубрике «Вы уху ели?» на портале издания «Чемпионат». Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал нападки иностранных чиновников и спортсменов на российский биатлон.

«Мы задавали восемь вопросов Себастиану Самуэльссону (шведский биатлонист, заявивший, что опасается за свою безопасность и будет бойкотировать этап КМ в Тюмени — прим. ВЗГЛЯД), но каждый раз он отвечал одинаково. Ощущение, что в него просто влили текст. Они ждут момента и начинают вякать про Тюмень и Россию, как маленькие мерзавчики. Это все очень некрасиво. Когда Каррабре с наглой рожей вручает награды Шипулину и потом делает такие обвинения, я уже не могу молчать», — написал Губерниев. Он рассказал также, что критики российского спорта, по его мнению, «просто продолжают ничтоже сумняшеся гадить и выполнять чей-то заказ».

Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2017–2018 состоится в Тюмени, IBU решил его не отменять.

При этом Американская федерация биатлона решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. До этого с таким же заявлением выступила Федерация биатлона Канады. Кроме того, сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

Серебряный призер Олимпиады-2018, член шведской сборной Себастьян Самуэльссон также объявил, что не поедет в Тюмень, к нему присоединился словенский биатлонист Клемен Бауэр

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира в Тюмени. Украинские биатлонистки сообщали, что, несмотря на решение сборной США, не собираются пропускать тюменский этап Кубка мира.