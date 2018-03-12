Павел Ростовцев: «У Логинова проблемы с визой? Это бардак, организационная недоработка!» 

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал «СЭ» состав сборной России на этап Кубка мира в Холменколлене. В заявке национальной команды не оказалось Татьяны Акимовой, которая из-за болезни пропустила несколько дней тренировок, и Александра Логинова.
Акимова остается в ссылке, Цветкова — простили. Сборная сохранила состав в Кубке мира
— Акимова критиковала тренеров во время Олимпиады-2018. Может быть, ей решили преподать урок?
— Нельзя тут комментировать что-либо, не зная ситуацию изнутри. Но я не думаю, что кто-то стал бы сводить счеты в этой ситуации. Может, травма какая-нибудь помешала.
— У Логинова были проблемы с визой…
— Это бардак, конечно, так не должно быть. Насколько я знаю из прессы, он приехал на границу со сборной, где его просто развернули.
— Может быть, неслучайно это произошло?
— У него же и билеты был куплен, и багаж был. Не думаю, что кто-то специально это сделал. Просто организационная недоработка! (Игорь НОВИКОВ)
Акимова остается в ссылке, Цветкова — простили. Сборная сохранила состав в Кубке мира