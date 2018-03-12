Биатлонистка Акимова объяснила непопадание в состав сборной России на этап КМ в Холменколлене

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала ситуацию с непопаданием в состав сборной страны на этап Кубка мира в Холменколлене. Об этом сообщает RT.

"Спасибо всем за поддержку. Я действительно заболела. Хочу объяснить ситуацию. Этап в Контиолахти пропустила намеренно и готовилась ехать в Осло. Но, к сожалению, я заболела. Из-за температуры пропустила несколько дней тренировок", — написала Акимова у себя в инстаграме.

Спортсменка также пожелала удачи сборной на соревнованиях.

"Пока не хочу давать никаких прогнозов. Искренне желаю удачи всей нашей команде на предстоящем этапе", — добавила Акимова.

Ранее сообщалось, что Акимова пропустит восьмой этап Кубка мира в норвежском Холменколлене по состоянию здоровья.