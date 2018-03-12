Подчуфарова выступит на чемпионате России

Тренер российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой Юрий Лелин рассказал, что спорстменка выступит на чемпионате страны, который стартует в конце марта, несмотря на пропуск половины сезона. Его слова приводит ТАСС.
"Ольга выступит на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Сейчас она за свой счет проводит сбор в Антхольце, для подготовки к чемпионату страны она прибудет в Ханты— Мансийск 20 марта. Планируется, что она выступит во всей программе соревнований", — заявил тренер.
Ранее сообщалось, что Ольга Подчуфарова приостановила свои выступления в текущем сезоне.