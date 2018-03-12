Рядовые спортрот завоевали на мировых молодежных турнирах по биатлону золотые и бронзовые медали

Две награды высшей пробы на счету армейского биатлониста Андрея Вьюхина –— он стал победителем в гонке преследования на юношеском первенстве мира. Помимо этого, он выступил и в эстафете, где также завоевал «золото».

На прошедшем в эстонском городе Отепя юниорском чемпионате мира и первенстве мира среди юношей биатлонисты спортрот Андрей Вьюхин и Карим Халили завоевали 3 золотых и 1 бронзовую награды.

Две награды высшей пробы на счету армейского биатлониста, рядового спортроты ЦСКА (Самара) Андрея Вьюхина. Он стал победителем в гонке преследования на юношеском мировой первенстве. Так же Вьюхин завоевал «золото» с товарищами в эстафете, где несмотря на два круга штрафа россияне опередили команду Чехии на две с половиной минуты.

Еще одна золотая медаль завоевана рядовым спортроты ЦСКА (Балашиха, Московская область) Каримом Халили также в эстафете юниоров. Российский квартет по ходу дистанции потратил 9 дополнительных патронов, но на финише почти на минуту опередил соперников из сборной Норвегии.

Так же на счету Халили «бронза» в индивидуальной гонке на 15 км среди юниоров.