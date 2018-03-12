Гвардиола призывает тренеров к атакующему футболу на чемпионате мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призывает тренеров исповедовать атакующий футбол на чемпионате мира в России.

"Качество футбола на чемпионате мира во многом будет зависеть от того, насколько храбрыми будут тренеры. Если они будут больше думать об атаке, то это будет хороший чемпионат. Когда наступит время четвертьфиналов и полуфиналов, рассчитывать на это будет сложнее. Но есть тренеры, которые думают, что лучший способ не проиграть — мыслить позитивно", — сказал Гвардиола в интервью Directv Sport.