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Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче
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Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Российский биатлонист Антон Шипулин анонсировал очередной благотворительный хоккейный матч, который пройдёт 27 апреля в Екатеринбурге.
«Друзья! Приглашаю вас на традиционную благотворительную хоккейную встречу «Матч звёзд» 27 апреля в КРК «Уралец». Приходите, будет здорово!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграм».
За «звёзд» сыграют Антон Шипулин, Александр Легков, «Уральские пельмени», актёры Марат Башаров и Андрей Мерзликин. На средства от продажи билетов будет построена спортивная площадка для детского дома.
Видео доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.
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