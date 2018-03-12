Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче 

Российский биатлонист Антон Шипулин анонсировал очередной благотворительный хоккейный матч, который пройдёт 27 апреля в Екатеринбурге.
«Друзья! Приглашаю вас на традиционную благотворительную хоккейную встречу «Матч звёзд» 27 апреля в КРК «Уралец». Приходите, будет здорово!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграм».
За «звёзд» сыграют Антон Шипулин, Александр Легков, «Уральские пельмени», актёры Марат Башаров и Андрей Мерзликин. На средства от продажи билетов будет построена спортивная площадка для детского дома.
Видео доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.