Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче

Российский биатлонист Антон Шипулин анонсировал очередной благотворительный хоккейный матч, который пройдёт 27 апреля в Екатеринбурге.

«Друзья! Приглашаю вас на традиционную благотворительную хоккейную встречу «Матч звёзд» 27 апреля в КРК «Уралец». Приходите, будет здорово!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграм».

Видео доступно в «инстаграме» Антона Шипулина.