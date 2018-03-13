Биатлонисты Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче

"Друзья! Приглашаю вас на традиционную благотворительную хоккейную встречу «Матч звезд» 27 апреля в КРК «Уралец». Приходите, будет здорово!" — написал Шипулин в своем инстаграме.