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Биатлонисты Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче
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Биатлонисты Шипулин и Легков сыграют в благотворительном хоккейном матче 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российскик биатлонисты Антон Шипулин и Александр Легков примут участие в благотворительном хоккейном матче, сообщает "Советский спорт".
"Друзья! Приглашаю вас на традиционную благотворительную хоккейную встречу «Матч звезд» 27 апреля в КРК «Уралец». Приходите, будет здорово!" — написал Шипулин в своем инстаграме.
Биатлонист сыграют за команду «Звезд», с ними также выступят актеры Марат Башаров и Андрей Мерзликин. Матч состоится в Екатеринбурге 27 апреля. Вырученные средства от продажи билетов будут отправлены на строительство спортивной площадки для детского дома.
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