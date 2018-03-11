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Шипулин упал на финише и упустил золото на Кубке мира
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Шипулин упал на финише и упустил золото на Кубке мира 

Lenta.ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянин преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 24 секунды. Биатлонист боролся за золото, однако упал на финише. Победителем стал австриец Юлиан Эберхард, второе место занял француз Мартен Фуркад.
8 марта Шипулин впервые в нынешнем сезоне выиграл спринт на этапе Кубка мира. До этого он дважды приходил к финишу третьим в гонках преследования на этапах во французском Анси и итальянской Антерсельве.
30-летний Шипулин пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Биатлонист не получил от Международного олимпийского комитета приглашения на соревнования, несмотря на то, что никогда не подозревался в употреблении запрещенных веществ.
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