Медали Паралимпиады вручены пяти российским биатлонисткам

Румянцева и Миленина завоевали соответственно золото и серебро в гонке на 10 км с раздельным стартом в классе «стоя».

Лысова стала второй в гонке на 10 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушениями зрения.

Зайнуллина и Гуляева взяли серебряную и бронзовую награды в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя».

Ранее сообщалось, что Колобков поздравил российских спортсменов с медалями на Паралимпиаде.