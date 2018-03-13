Медали Паралимпиады вручены пяти российским биатлонисткам 

Российским биатлонисткам Екатерине Румянцевой, Михалине Лысовой, Анне Милениной, Марте Зайнуллиной и Ирине Гуляевой вручены медали по итогам пятого дня Паралимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС.
Румянцева и Миленина завоевали соответственно золото и серебро в гонке на 10 км с раздельным стартом в классе «стоя».
Лысова стала второй в гонке на 10 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушениями зрения.
Зайнуллина и Гуляева взяли серебряную и бронзовую награды в индивидуальной гонке на 10 км в классе «сидя».
Ранее сообщалось, что Колобков поздравил российских спортсменов с медалями на Паралимпиаде.