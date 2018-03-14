Бьерндален выступил против бойкота России

Прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален не считает, что бойкот этапа Кубка мира в Тюмени решит проблему допинга в России, сообщает NRK.

При этом восьмикратный олимпийский чемпион отметил, что понимает спортсменов, которые намерены бойкотировать соревнование. По его словам, решение об участии или неучастии в тюменском этапе является трудным для биатлонистов, а сам он понимает обе стороны.

Ранее от участия в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени отказались команды США, Украины, Канады и Чехии, а также швед Себастьян Самуэльссон . По его словам, это связано с якобы нерешенной проблемой применения допинга российскими спортсменами. Самуэльссон подчеркнул, что проблема «перестанет быть актуальной», когда будут восстановлены права Российского антидопингового агентства.