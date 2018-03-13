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В г. Бородино пройдут соревнования по биатлону на призы Ольги Медведцевой
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В г. Бородино пройдут соревнования по биатлону на призы Ольги Медведцевой 

АиФ Красноярск 13 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
С 15 по 17 марта в г. Бородино состоятся традиционные ежегодные старты на биатлонных трассах среди молодых спортсменов от 12 до 19 лет.
На соревнования приедут более ста человек из Красноярского края, Бурятии, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, Забайкальского края. Юные спортсмены будут соревноваться на сложной трассе с особыми рельефами в спринте, гонке, пневматическому биатлону и гонке с преследованиями.
«Детский Кубок — это воспитание новых чемпионов и мотивация для развития личности. Многие юные спортсмены ждут эти старты как праздника и главного события в сезоне», — говорит олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.
Для справки:
Кубок на призы Ольги Медведцевой проходит с 2011 года и многие команды закрывают данными стартами зимний соревновательный сезон. Старты выявляются сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации. В разные годы их посещали известные на весь мир биатлонистки Ольга Вилухина и Светлана Слепцова.
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