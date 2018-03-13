В г. Бородино пройдут соревнования по биатлону на призы Ольги Медведцевой

С 15 по 17 марта в г. Бородино состоятся традиционные ежегодные старты на биатлонных трассах среди молодых спортсменов от 12 до 19 лет.

На соревнования приедут более ста человек из Красноярского края, Бурятии, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, Забайкальского края. Юные спортсмены будут соревноваться на сложной трассе с особыми рельефами в спринте, гонке, пневматическому биатлону и гонке с преследованиями.

«Детский Кубок — это воспитание новых чемпионов и мотивация для развития личности. Многие юные спортсмены ждут эти старты как праздника и главного события в сезоне», — говорит олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.

Для справки: