Максим Цветков в Инстаграме: «Отписаться от Губерниева?»

Биатлонист сборной России Максим Цветков обратился к подписчикам своего Инстаграма с вопросом о том, что ли ему отписаться от аккаунта известного комментатора Дмитрия Губерниева

Напомним, что в субботу после смешанной эстафеты, в которой российская команда какое-то время лидировала, но заняла четветое место, между спортсменом и журналистом в той же социальной сет возник спор. «А вот к Максиму Цветкову, в отличие от всех призеров и шведов с французами, команда в полном составе после финиша не подошла! Только Малышко встретил…» — написал Губерниев.

"Сегодня была сильная гонка. Упорная борьба на всей дистанции. Я отдал все силы и мне не стыдно за результат. Многие пишут по поводу «командного духа», почему я лежал один и никто не вышел. Ответ: на финиш выходят только 3 команды. Ребята были в зоне после финиша и ждали меня. Спасибо огромное КОМАНДЕ, вы сегодня лучшие!" — парировал Цветков.

Губерниев vs Цветков. Кто прав в финишном споре?