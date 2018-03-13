Он вернулся. Ханты-Мансийск снова встречает мировой биатлон

В преддверии церемонии торжественного открытия финального этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2017/18 в Ханты-Мансийске состоялся брифинг с организаторами предстоящих соревнований.

Директор Департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин ответил на вопрос о перспективах развития биатлона в Югре: «После Кубка IBU нас ждет Чемпионат России по биатлону. Март месяц богат на биатлонные гонки. Что будет в дальнейшем, загадывать не будем, в силу разных обстоятельств, это решение уже находится вне наших компетенций, но мы изо всех сил будем стараться, чтобы Ханты-Мансийск оставался биатлонной столицей не только России, но и мира».

Как стало известно заранее, на предстоящих соревнованиях в первый день пройдет суперспринт, гонка нового формата. Поэтому, следующий вопрос прокомментировал рейс-директор Международного союза биатлонистов Феликс Биттерлинг: «Подобная гонка существует давно, но в официальный календарь IBU она ещё ни разу не попадала. В календаре финального этапа Кубка IBU мы попробуем впервые провести эти старты. Можно сказать, что в Ханты-Мансийске пройдет мировая премьера. Я думаю, что это будет захватывающе. В рамках квалификации биатлонисты пробегут стандартный спринт с двумя огневыми рубежами, но по кругу 800 метров длиной. Спортсмены будут выкладываться на полной скорости, делая большой акцент на тактику. После квалификации, „топ-30“ проходят в финал. Решающий старт будет представлять собой масс-старт на круге в 800 метров. Ожидается очень быстрая, зрелищная и непредсказуемая гонка. Организаторы постарались и подготовились. Очень сложно найти такую дистанцию, такой круг, им это удалось».

Трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», в прямом эфире или в записи. На сайте АУ «ЮграМегаСпорт» опубликовано расписание предстоящих стартов. Напоминаем, что посмотреть гонки в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филиппенко можно совершенно бесплатно. Исключение — Северная трибуна, цена билета — 100 рублей.