Кубок мира по биатлону 2017/18. 8-й этап. Холменколлен. Расписание, результаты, видео, состав сборной РФ

Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта. В программе соревнований — спринты, гонки преследования и эстафеты. Всего будет разыграно шесть комплектов наград.

Кубок мира по биатлону 2017/18. 8-й этап. Холменколлен. 15 по 18 марта.

Состав сборной России:

Мужчины:

Женщины:

Расписание и результаты (время начала гонок указано московское):

15 марта

13:00 Спринт, женщины

15:45 Спринт, мужчины

17 марта

14:30 Эстафета, женщины

16:45 Гонка преследования, мужчины

18 марта

13:45 Гонка преследования, женщины

16:30 Эстафета, мужчины