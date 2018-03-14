Кубок мира по биатлону 2017/18. 8-й этап. Холменколлен. Расписание, результаты, видео, состав сборной РФ 

Восьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта. В программе соревнований — спринты, гонки преследования и эстафеты. Всего будет разыграно шесть комплектов наград.
Кубок мира по биатлону 2017/18. 8-й этап. Холменколлен. 15 по 18 марта.
Состав сборной России:
Мужчины:
Женщины:
Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Виктория Сливко.
Расписание и результаты (время начала гонок указано московское):
15 марта
13:00 Спринт, женщины
15:45 Спринт, мужчины
17 марта
14:30 Эстафета, женщины
16:45 Гонка преследования, мужчины
18 марта
13:45 Гонка преследования, женщины
16:30 Эстафета, мужчины