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Норвегия выступила против проведения биатлонных гонок в России
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Норвегия выступила против проведения биатлонных гонок в России 

LiveSport.Ru 13 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Союз биатлонистов Норвегии (СБН) считает неправильным проведение гонок в России. Однако норвежская сборная не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
Об этом заявил глава СБН Эрленд Шлоквик, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Dagbladet.
«Мы все время считали, что сейчас проводить гонки в России неправильно. И мы, и сами спортсмены говорили об этом IBU. Мы ясно дали понять IBU, что не хотим гонок в России, но кроме этого мало что можем сделать», — сказал Шлоквик.
«Мы не собираемся объявлять бойкот, считаем, что биатлонисты сами решат, хотят ли они туда поехать. Насколько мне известно, никто не хочет оставаться дома», — также отметил президент СБН.
Напомним, этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
Ранее стало известно, что сборная Украины не поедет в Тюмень. Кроме того, этап будут бойкотировать сборные США, Канады и Чехии, а также шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.
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