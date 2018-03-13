Норвегия выступила против проведения биатлонных гонок в России

Союз биатлонистов Норвегии (СБН) считает неправильным проведение гонок в России. Однако норвежская сборная не будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

Об этом заявил глава СБН Эрленд Шлоквик , передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Dagbladet.

«Мы все время считали, что сейчас проводить гонки в России неправильно. И мы, и сами спортсмены говорили об этом IBU. Мы ясно дали понять IBU, что не хотим гонок в России, но кроме этого мало что можем сделать», — сказал Шлоквик.

«Мы не собираемся объявлять бойкот, считаем, что биатлонисты сами решат, хотят ли они туда поехать. Насколько мне известно, никто не хочет оставаться дома», — также отметил президент СБН.

Напомним, этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.