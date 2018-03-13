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Губерниев эмоционально отреагировал на бойкот украинцев
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Губерниев эмоционально отреагировал на бойкот украинцев 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о бойкотировании сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени принято «безумцами у власти». Об этом журналист написал в своем Instagram.
«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране всё же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но… увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты… А безумцы… пусть дальше вопят и воняют», — написал Губерниев.
>> Украина заявила о бойкоте всех соревнований в РФ
Ранее президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что власти страны приняли решение о бойкотировании спортивных соревнований в России по всем видам спорта.
 Ещё 9 источников 
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