Губерниев эмоционально отреагировал на бойкот украинцев 

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение о бойкотировании сборной Украины этапа Кубка мира в Тюмени принято «безумцами у власти». Об этом журналист написал в своем Instagram.
«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране всё же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но… увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты… А безумцы… пусть дальше вопят и воняют», — написал Губерниев.
Ранее президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что власти страны приняли решение о бойкотировании спортивных соревнований в России по всем видам спорта.