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На Украине объяснили отказ ехать на этап в РФ
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Глава украинского биатлона прокомментировал отказ ехать в Россию 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: XSPORT
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение не ехать на этап Кубка мира в Тюмени. Слова функционера приводит "Советский спорт".
"Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?
Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене", — сказал Брынзак.
Ранее сообщалось, что министр спорта Украины Игорь Жданов отказался общаться с российскими журналистами.
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