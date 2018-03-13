На Украине объяснили отказ ехать на этап в РФ

Глава украинского биатлона прокомментировал отказ ехать в Россию

"Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем. Что тут еще сказать?

Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене", — сказал Брынзак.