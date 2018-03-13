Украина заявила о бойкоте всех соревнований в РФ 

Украина откажется от участия в любых соревнованиях на территории России. Об этом в интервью «Советскому спорту» заявил президент украинской федерации биатлона Владимир Брынзак.
«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России», — сказал Брынзак.
Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов объявил о бойкоте заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.