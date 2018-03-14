Латыпов выиграл квалификацию суперспринта

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сегодня в Ханты-Мансийске победил в квалификации суперспринта на 8-м этапе Кубка IBU.
Ещё один россиянин Пётр Пащенко был третьим. 30 лучших биатлонистов вышли в финал, который пройдёт вечером.
Биатлон. Кубок IBU. 8-й этап. Ханты-Мансийск, Россия Мужчины, суперспринт, квалификация
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 7.41,4 (0+0)
2. Аслак Ненсеттер (Норвегия) — 1,3 (0+0)
3. Пётр Пащенко (Россия) — 1,7 (0+2)…
6. Алексей Волков (Россия) — 5,8 (0+2)…
11. Никита Поршнев (Россия) — 18,9 (0+3)…
19. Алексей Слепов (Россия) — 37,9 (0+2)…
27. Василий Томшин (Россия) — 44,6 (1+3)