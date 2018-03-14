Ещё
Латыпов выиграл квалификацию суперспринта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Латыпов выиграл квалификацию суперспринта на биатлонном Кубке IBU 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Эдуард Латыпов сегодня в Ханты-Мансийске победил в квалификации суперспринта на 8-м этапе Кубка IBU.
Ещё один россиянин Пётр Пащенко был третьим. 30 лучших биатлонистов вышли в финал, который пройдёт вечером.
Биатлон. Кубок IBU. 8-й этап. Ханты-Мансийск, Россия Мужчины, суперспринт, квалификация
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 7.41,4 (0+0)
2. Аслак Ненсеттер (Норвегия) — 1,3 (0+0)
3. Пётр Пащенко (Россия) — 1,7 (0+2)…
6. Алексей Волков (Россия) — 5,8 (0+2)…
11. Никита Поршнев (Россия) — 18,9 (0+3)…
19. Алексей Слепов (Россия) — 37,9 (0+2)…
27. Василий Томшин (Россия) — 44,6 (1+3)
Чемпионат.com: последние новости
Фуркад подарил медаль русской девочке Коновалов — о составе на эстафету: Сливко в стрельбе предпочтительнее Мироновой Кузьмина стала лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение