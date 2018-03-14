«Дожали адекватных»: Украина бойкотирует турниры в России

Украинские атлеты будут игнорировать все спортивные соревнования, проходящие на территории России. Такое решение было принято на встрече вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака и министра спорта Игоря Жданова. Таким образом, Украина точно пропустит этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, хотя местные спортсмены заявляли о желании приехать. В знак протеста украинские любители биатлона закрыли популярный сайт, посвященный этому виду спорта.

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России», — приводит слова вице-президента НОК «Советский спорт». Украинские спортсмены будут бойкотировать все соревнования на территории России. Об этом сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Владимир Брынзак.

Брынзак также отметил, что эти меры являются временными и они были приняты только после длительной беседы с представителями государственной власти.

Специалист выразил надежду, что в скором времени ситуация разрядится и украинские атлеты вновь смогут приезжать в Россию, чтобы сражаться за медали наравне со спортсменами из других стран.

«Федерации биатлона Канады и Чехии заявили о бойкоте соревнований в Тюмени. Я убежден, что и украинские спортсмены должны поддержать эту кампанию. Как министр и гражданин я выступаю за бойкот. Россия — это государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. В этой стране допинг стал частью спортивной политики. Я думаю, что национальная федерация биатлона прислушается к своему министру спорта. Мы будем обращаться ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя всемирного антидопингового кодекса», — писал чиновник. Вся эта история с бойкотом турниров начала развиваться после появления в фейсбуке министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова записи о том, что сборная страны по биатлону должна проигнорировать этап Кубка мира в Тюмени (с 22 по 25 марта 2018 года).

«Обсудили ситуацию вокруг тюменского этапа Кубка мира. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, ведь это независимые общественные организации. Однако у всех правил есть исключения. Объясняется это тем, что речь идет о государстве-агрессоре, которое систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта. Нами было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени». Вечером того же дня Жданов известил на своей странице, что провел беседу с Брынзаком, который является не только вице-президентом НОК, но и главой Федерации биатлона Украины:

Кроме того, вторая команда Украины пропустит этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Ханты-Мансийске, который пройдет с 13 по 17 марта.

Местные любители биатлона уже выразили свое несогласие с таким решением. Администратор сайта, являвшегося неофициальным ресурсом Федерации биатлона Украины, закрыл портал, оставив на нем лишь страницу с обращением:

«Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на сук».

Именно последние находят поддержку у широких масс, а умные люди этим умело пользуются. Это дорога в никуда».

Чуть ниже расположилась приписка: «Текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это послание исключительно от того, кто занимался сайтом».

Однако, как стало ясно из слов Брынзака, одним биатлоном дело не ограничится. Сам вице-президент НОК Украины ранее не поддерживал жесткого решения по бойкоту:

«Я бы, наверное, дал возможность спортсменам решать самим. Не хотелось бы, чтобы это было политическое решение. Все равно нам с другими биатлонистами общаться, тем более я не считаю, что патриот — это тот, кто сидит дома в вышиванке, кричит «Слава Украине» и пьет водку. Патриот — это тот, кто выигрывает чемпионаты мира и чемпионаты Европы, представляя свою страну.

Как это было в Сочи в 2014 году — мы тогда решили остаться и выиграть для того, чтобы показать, что есть такая нация, как Украина».

«Будем ли участвовать? Конечно, будем. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», — говорили представительницы сборной Украины в феврале на Олимпиаде в Пхенчхане. Местные спортсмены также были раньше уверены, что приедут в Тюмень.

Однако судьба распорядилась иначе. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довольно эмоционально прокомментировал данный факт в своем инстаграме:

«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона!

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Мар 13, 2018 в 6:37 PDT Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но… увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты… А безумцы пусть дальше вопят».

Помимо Украины, российский этап Кубка мира также пропустят сборные Канады, США и Чехии. О грядущем бойкоте эти команды объявили вскоре после завершения Игр-2018, мотивировав свое решение тем, что Россия не прилагает достаточно усилий, чтобы оставить проблемы с допингом в прошлом.

Испугал иностранцев и тот факт, что до сих пор не восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а значит, у Всемирного агентства (WADA) еще есть какие-то претензии к «чистоте» местного спорта.

К слову, WADA собирается в очередной раз рассмотреть вопрос об окончательном возвращении всех прав Российскому агентству на своем ежегодном симпозиуме, который состоится с 21 по 23 марта. Если решение будет принято в пользу России, об этом станет известно либо незадолго до старта тюменских соревнований, либо уже в их разгар, когда менять решение о бойкоте будет поздно.

«Я не собираюсь ехать в Россию. Я был полностью уверен, что IBU перенесет эти соревнования, но, несмотря на все те усилия, которые мы приложили в борьбе за «чистый» спорт, благодаря президенту IBU этого не произошло», — объяснял свое решение Бауэр в интервью словенской прессе. Помимо трех сборных, от поездки в Россию отказались еще два отдельных представителя других команд, — словенец Клемен Бауэр и швед Себастьян Самуэльссон.

«Решение о проведении этапа Кубка мира в Тюмени окончательное. Гонки пройдут в любом случае — с теми спортсменами, которые выйдут на старт», — цитировал Бессеберга NRK.

«Если Самуэльссон считает, что для него так будет лучше, то пусть поступает, как хочет. Я же придерживаюсь другого мнения, но я не намерен кого-то заставлять», — цитирует специалиста Expressen. Что касается Самуэльссона, то его отказ соревноваться в России не поддержал главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер, хотя и отметил, что уговаривать спортсмена никто не будет.