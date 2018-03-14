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Чемпионат мира по керлингу среди мужчин 2019 года пройдет в Канаде
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Чемпионат мира по керлингу среди мужчин 2019 года пройдет в Канаде 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Глава Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс заявила, что чемпионат мира среди мужских команд в 2019 году пройдет в канадском Летбридже.
"Я с удовольствием подтверждаю, что мужской чемпионат мира-2019 будет проведен в Летбридже. Я уверена, что оргкомитет, спонсоры и Федерация керлинга Канады организуют еще один фантастический турнир для спортсменов и болельщиков во всем мире", — цитирует Кейтнесс пресс-служба WCF.
Турнир пройдет с 30 марта по 7 апреля 2019 года.
Ранее Летбридж принимал чемпионаты мира среди женщин (в 2012 году) и смешанных пар (2017).
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