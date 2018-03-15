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Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ в Норвегии
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Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Норвегии 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Биатлонистка из Словакии Анастасия Кузьмина выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Хольмеколлене, сообщает ТАСС.
Ее финишное время 21 минута 31,8 секунд с одним промахом.
Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева (отставание 8,9 сек; ноль промахов), третей стала украинка Юлия Джима (+29,2, ноль промахов).
Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая седьое место. Ульяна Кайшева стала восьмой.
Биатлон. Кубок мира. Хольмеколлен. Спринт1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 21:31,82. Дарья Домрачева (Белоруссия) — +8,93. Юлия Джима (Украина) — +29,2
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