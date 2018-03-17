Видеообзор женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене

Победу одержала сборная Франции. Второе место заняла команда Германии, третьими стали итальянки. Сборная России заняла 9-е место. Российские биатлонистки боролись за призовые места только на первом этапе, который бежала Ульяна Кайшева Дарья Виролайнен ушла на один штрафной круг после стрельбы стоя и передала эстафету совсем не быстрой Виктории Сливко только 13-й. Екатерина Юрлова-Перхт стабильно, но без блеска прошла заключительный этап. Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»