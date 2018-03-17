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Видеообзор женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене
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Видеообзор женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Победу одержала сборная Франции. Второе место заняла команда Германии, третьими стали итальянки. Сборная России заняла 9-е место.
Российские биатлонистки боролись за призовые места только на первом этапе, который бежала Ульяна Кайшева. Дарья Виролайнен ушла на один штрафной круг после стрельбы стоя и передала эстафету совсем не быстрой Виктории Сливко только 13-й. Екатерина Юрлова-Перхт стабильно, но без блеска прошла заключительный этап.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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