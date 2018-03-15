Виролайнен: рада, что отработала лишь с одним промахом

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, как сложился спринт на Кубке мира в Хольменколлене (15-е место).

«Самочувствие было похуже, чем в Контиолахти. Почувствовала это на разминке, что какая-то вялось присутствует. Из-за этого, может, побереглась на первом круге, поэтому получился большой проигрыш.

На рубеже старалась отработать чисто, была уверена, но, видимо, где-то не справилась с дыханием. Но рада, что отработала лишь с одним промахом.

Эстафета в Контиолахти добавила уверенности на самом деле. Уверена, что мы можем, что всё будет хорошо", — сказала Виролайнен в эфире ТК «Матч ТВ».