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Виролайнен: рада, что отработала лишь с одним промахом
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Виролайнен: рада, что отработала лишь с одним промахом 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала, как сложился спринт на Кубке мира в Хольменколлене (15-е место).
«Самочувствие было похуже, чем в Контиолахти. Почувствовала это на разминке, что какая-то вялось присутствует. Из-за этого, может, побереглась на первом круге, поэтому получился большой проигрыш.
На рубеже старалась отработать чисто, была уверена, но, видимо, где-то не справилась с дыханием. Но рада, что отработала лишь с одним промахом.
Эстафета в Контиолахти добавила уверенности на самом деле. Уверена, что мы можем, что всё будет хорошо", — сказала Виролайнен в эфире ТК «Матч ТВ».
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