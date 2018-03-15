Гараничев: в спринте удалось совместить хороший ход с чистой стрельбой

Россиянин Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

«Прежде всего, хочу поздравить своего личного тренера и старшего тренера сборной Тюменской области Максима Владимировича Кугаевского с днём рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, успехов в его нелёгкой работе, всего наилучшего, двигаться вперёд, несмотря ни на что, и поддерживать нас.

По дистанции шёл в хорошем темпе. Главное, что справился со стрельбой и смог показать качественную работу на огневых рубежах, как это было на этапах Кубка России. Сегодня удалось совместить хороший ход и чистую стрельбу, что помогло показать высокий результат. Что касается второго круга, то Мартен Фуркад, возможно, экономил силы, а я знал, что хорошо идёт Лукаш Хофер, поэтому работал на максимуме. Последний круг дался тяжело, я терпел на зубах", — сказал Гараничев в эфире телеканала «Матч ТВ».