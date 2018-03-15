Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался доволен выступлением россиянок в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене. Напомним, что лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт (7-е место), Ульяна Кайшева стала 8-й, а Дарья Виролайнен — 15-й.
— Безусловно, три спортсмена в топ-15 — это отлично, — цитирует сайт СБР Коновалова. — Девчонки показали сегодня хорошую гонку. Катя идеально справилась со стрельбой. Даша и Ульяна, к сожалению, по одной ошибке допустили. Но надо сказать, что ветер визуально, может, и не очень сильный. Но достаточно плотный и гулял справа налево и слева направо, поэтому в этом плане надо было быть очень внимательными. Девчонки по одному выстрелу не доработали. Но в целом гонка получилась для них очень хорошая.
Кузьмина победительница спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене, Юрлова — 7-я