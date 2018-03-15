Сергей Коновалов: «Три спортсменки в топ-15 — это отлично»

— Безусловно, три спортсмена в топ-15 — это отлично, — цитирует сайт СБР Коновалова. — Девчонки показали сегодня хорошую гонку. Катя идеально справилась со стрельбой. Даша и Ульяна, к сожалению, по одной ошибке допустили. Но надо сказать, что ветер визуально, может, и не очень сильный. Но достаточно плотный и гулял справа налево и слева направо, поэтому в этом плане надо было быть очень внимательными. Девчонки по одному выстрелу не доработали. Но в целом гонка получилась для них очень хорошая.

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