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Бабиков: Гараничев и Малышко достойны участия в эстафете. Есть, из кого выбирать
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Бабиков: Гараничев и Малышко достойны участия в эстафете. Есть, из кого выбирать 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Антон Бабиков признался, что недоволен своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, в котором он занял 52-е место.
«В спринтерских гонках сейчас не имеет смысла искать какую-то динамику. В масс-старте в Контиолахти чувствовал себя нормально, а в спринте опять показал слабое выступление. Конечно, перед каждым этапом верю в удачный результат и буду верить до последнего официального старта сезона. Скорость была не та, но при чистой стрельбе можно было показать более высокий результат. Надо было избегать ошибок в стрельбе, несмотря на ветерок.
Что касается эстафеты, то у нас пока нет информации по составу. Думаю, её и не будет до гонки. Гараничев показал отличный результат. Если он сам изъявит желание, то, думаю, Женя достоин участия в эстафете. Малышко здорово пробежал спринт. Есть, из кого выбирать. Для команды хорошо, когда есть такая конкуренция", — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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