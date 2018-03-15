Бабиков: Гараничев и Малышко достойны участия в эстафете. Есть, из кого выбирать

Россиянин Антон Бабиков признался, что недоволен своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, в котором он занял 52-е место.

«В спринтерских гонках сейчас не имеет смысла искать какую-то динамику. В масс-старте в Контиолахти чувствовал себя нормально, а в спринте опять показал слабое выступление. Конечно, перед каждым этапом верю в удачный результат и буду верить до последнего официального старта сезона. Скорость была не та, но при чистой стрельбе можно было показать более высокий результат. Надо было избегать ошибок в стрельбе, несмотря на ветерок.

Что касается эстафеты, то у нас пока нет информации по составу. Думаю, её и не будет до гонки. Гараничев показал отличный результат. Если он сам изъявит желание, то, думаю, Женя достоин участия в эстафете. Малышко здорово пробежал спринт. Есть, из кого выбирать. Для команды хорошо, когда есть такая конкуренция", — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».