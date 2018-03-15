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Цветков: лыжи работали отлично, а вот к самочувствию есть претензии
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Цветков: лыжи работали отлично, а вот к самочувствию есть претензии 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Россиянин Максим Цветков, показавший 27-й результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, оценил ход гонки.
«Лыжи работали отлично. Я каждый круг проигрывал на первой части, где сосредоточены все подъёмы, а затем начинал отыгрывать на спусках как раз благодаря прекрасной работе лыж. Есть претензии к самочувствию. Со старта шёл с запасом, доставал некоторых соперников, но на последнем круге было тяжело, шёл на зубах.
Очень расстроился из-за долгой и неточной работы на стрельбе лёжа. Стрелял неуверенно, обрабатывал каждый выстрел, да ещё и промахнулся. Потом уже подумал, что лучше бы стрелял, как обычно, из 26 секунд. Может, тогда и не было бы промаха. А так, очень волновался", — сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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