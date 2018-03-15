Рикко Гросс: «Сегодня была сложная стрельба»

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс отметил, что у Евгения Гараничева была лучшая форма во время чемпионата Европы. Специалист также добавил, что во время спринта на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене была сложная стрельба.

— Сегодня в гонке хороший результат показали Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко Антон Шипулин . Они стали седьмым, 16–м и 18–м — это нормально, — цитирует пресс-служба СБР Гросса. — Они хорошо выступили. На мой взгляд, у Гараничева была лучшая форма во время чемпионата Европы. Обычно форма улучшается шаг за шагом, но мы не стартовали на Олимпийских играх. План был — набрать форму к Играм.

Сегодня была сложная стрельба — ветер менялся, ходил слева направо. Также во время гонки шел снег. Конечно, это тоже создавало сложности спортсменам на дистанции.