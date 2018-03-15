Рикко Гросс: «Сегодня была сложная стрельба» 

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс отметил, что у Евгения Гараничева была лучшая форма во время чемпионата Европы. Специалист также добавил, что во время спринта на восьмом этапе Кубка мира в Холменколлене была сложная стрельба.
— Сегодня в гонке хороший результат показали Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Они стали седьмым, 16–м и 18–м — это нормально, — цитирует пресс-служба СБР Гросса. — Они хорошо выступили. На мой взгляд, у Гараничева была лучшая форма во время чемпионата Европы. Обычно форма улучшается шаг за шагом, но мы не стартовали на Олимпийских играх. План был — набрать форму к Играм.
Сегодня была сложная стрельба — ветер менялся, ходил слева направо. Также во время гонки шел снег. Конечно, это тоже создавало сложности спортсменам на дистанции.
Матвей допустил два промаха на лежке. Это не его результат. Со стойкой он справился. Максим допустил ошибку на лежке, чего обычно не делает. То же касается и Антона Бабикова, у которого были габаритные промахи.