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Анастасия Кузьмина: В принципе, можно себя даже похвалить, несмотря на штрафной круг
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Анастасия Кузьмина: В принципе, можно себя даже похвалить, несмотря на штрафной круг 

Советский спорт 15 марта 2018
— В этой гонке просто подтвердилось, что тело готово работать, а голова немножко расслабилась и тоже подключилась к работе. Несмотря на одну ошибку на стрельбе, я думаю, что остальные выстрелы были центровые. В принципе, можно себя даже похвалить, несмотря на штрафной круг, который пришлось бежать очень быстро, так как я очень хотела побороться за победу. Волнения были, но у меня не было каких-то тревог по поводу Кайсы, она стартовала после меня. Настроилась, что бегу гонку для себя. Хотела бежать не как гонку, а как тренировку. Когда лыжи начали работать хорошо, поняла, что нужно бороться. Очень приятно осознавать, что сезон прошел успешно. Получилось на Олимпиаде отличиться, и я стараюсь бороться до конца. Еще есть гонки впереди, надо стараться в них сделать что-то подобное, — рассказала Кузьмина в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Кузьмина стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира в Хольмеколлене.
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