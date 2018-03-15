Домрачева поделилась мнением о появлении Бьорндалена в сборной Белоруссии

"Наши болельщики были бы рады увидеть Бьорндалена в форме сборной Белоруссии. Они всегда поддерживают Уле-Эйнара, поскольку это легенда спорта. Если бы он выступал под белорусским флагом, это было бы великолепно. Наши фанаты находились бы на седьмом небе от счастья. У моего мужа была такая возможность на Олимпиаде, но он принял решение продолжать выступление в составе сборной Норвегии. Все уважают его выбор", — цитирует биатлонистку норвежский сайт TV2.

Ранее сообщалось, что Домрачева заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Хольмеколлене.