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Домрачева поделилась мнением о появлении Бьорндалена в сборной Белоруссии
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Домрачева поделилась мнением о появлении Бьорндалена в сборной Белоруссии 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала информацию о том, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален может сменить гражданство и начать выступление за сборную Белоруссии. По ее мнению, белорусские болельщики были бы рады данному факту, передает "Советский спорт".
"Наши болельщики были бы рады увидеть Бьорндалена в форме сборной Белоруссии. Они всегда поддерживают Уле-Эйнара, поскольку это легенда спорта. Если бы он выступал под белорусским флагом, это было бы великолепно. Наши фанаты находились бы на седьмом небе от счастья. У моего мужа была такая возможность на Олимпиаде, но он принял решение продолжать выступление в составе сборной Норвегии. Все уважают его выбор", — цитирует биатлонистку норвежский сайт TV2.
Ранее сообщалось, что Домрачева заняла второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Хольмеколлене.
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